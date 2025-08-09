Armados atacan el Comando de Policía de El Oro en medio del estado de excepción en Ecuador

Las instalaciones de la Comandancia de Policía de El Oro fueron atacadas por hombres armados.

Las instalaciones del Comando de Policía de la Subzona El Oro fueron blanco de un ataque armado la mañana de este sábado 9 de agosto del 2025. En esa provincia está vigente el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa.

El hecho violento se registró pasadas las 06:30, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron a las instalaciones ubicadas en la avenida General Serrano, en el centro de la ciudad y dispararon hacia la infraestructura, según detallan medios locales.

Las autoridades acudieron inmediatamente al lugar y realizaron una inspección para recabar indicios. En el sitio se halló una vaina calibre 5.56 mm, con grabado “IK 16 5.56x45”, bajo la ventana de una de las villas que se utiliza como dormitorio de los policías.

Durante la constatación técnica, se verificó un orificio bajo la ventana derecha de una de las villas del comando, cuyas características coinciden con el paso de un proyectil de arma de fuego.

A la par, en redes sociales circulan panfletos con amenazas explícitas en contra del comandante de Policía de la Zona 7, William Calle.

Las autoridades mantienen las investigaciones para dar con los responsables de este ataque armado contra una instalación policial, hecho que incrementa la preocupación por la creciente ola de violencia en la provincia de El Oro.

Ataques en medio del estado de excepción

Solo dos días después de que el presidente Daniel Noboa incluyó a la provincia de El Oro en un nuevo estado de excepción, la violencia se recrudeció en esa localidad. La noche del viernes 8 de agosto del 2025, se registró un ataque armado en el cantón El Guabo.

Aproximadamente 60 hombres armados que se movilizaban en lanchas rápidas interceptaron una embarcación en el sector de La Gabarra y abrieron fuego contra los ocupantes.

Se conoce que tres personas fallecieron y seis resultaron heridas. Además, entre 12 y 15 personas se refugiaron en la zona de la bodega, pero los delincuentes lanzaron granadas que causó el incendio de la embarcación, según el diario El Correo.

Algunos de los heridos fueron trasladados hasta Puerto Bolívar, parroquia de Machala, y derivados hacia diferentes casas de salud.

Otras muertes violentas en El Oro

Este mismo viernes se registraron otras muertes violentas en El Oro. En Machala, la capital de la provincia, un sujeto que estaba en la vía pública fue asesinado con varios disparos, mientras que horas antes, otro sicariato se reportó en el barrio Los Algarrobos.