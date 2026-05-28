Agresor de estudiante en colegio de Quito es alumno de otro plantel del sector

Un estudiante fue golpeado en los exteriores de un plantel educativo en el norte de Quito.

Las autoridades aseguran que el agresor de un estudiante en los exteriores de una unidad educativa de Ciudad Bicentenario, en el norte de Quito, es otro menor de edad y no un adulto como se indicó anteriormente.

La Policía del distrito Calderón indicó que hay investigaciones y que se ha determinado que el agresor es otro estudiante, quien pertenece a otro plantel educativo.

"Se pudo identificar que los participantes de este evento son dos menores de edad de dos entidades educativas", aseguró Juan Carlos Ramos, policía del Distrito Calderón.

Según Ramos, se han llevado a cabo varias reuniones con las autoridades de los planteles educativos a los que pertenecen los estudiantes involucrados en el hecho violento.

La brutal agresión quedó registrada en video y se difundió en redes sociales durante el feriado de la Batalla de Pichincha.

El Ministerio de Educación inició la investigación para dar con el agresor, mientras la víctima fue trasladada a modalidad no presencial por razones de seguridad.