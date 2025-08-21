Gobierno de Ecuador confirma extradición a EE.UU. de alias 'Llanero' y 'Nirama'

El Gobierno de Ecuador realizó su segunda y tercera extradición de narcotraficantes a Estados Unidos

El Gobierno de Ecuador confirmó, este jueves 21 de agosto del 2025, la extradición a Estados Unidos de dos narcotraficantes, identificados como alias 'Llanero' y alias 'Nirama'.

A través de su cuenta de X, el ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que Omar Auseno B., alias 'Llanero' y Nirama Ch. G., alias 'Nirama', fueron entregados por la Policía Nacional al país norteamericano.

Ambos fueron identificados como narcotraficantes colombo ecuatorianos que constaban como “sucesores” de Edison Washington P. A., alias 'Gerarld', capturado en Colombia en 2017.

Alias 'Llanero' y alias 'Nirama' habían asumido las operaciones de envío de droga a Centroamérica, México y Estados Unidos, detalló Reimberg.

Omar Auseno B. también estaría vinculado al frente 48 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Con esta organización guerrillera "manejaba los cultivos ilícitos y laboratorios de droga en la frontera entre Ecuador y Colombia", agregó el Ministro del Interior.

Su captura se llevó a cabo el 27 de febrero de 2025 en Cascales, cantón de Sucumbíos. Amabos son requeridos por la Corte de Miami.

"Ningún narcotraficante quedará impune en Ecuador", advirtió Reimberg, al confirma que el proceso legal contra estos dos narcotraficantes seguirá en EE.UU.

Con estos casos, Ecuador registra tres procesos de extradición a Estados Unidos. El primer narcotraficante que fue llevado al país nortaemericano fue Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito'.

El cabecilla de Los Choneros, vinculado al Cartel de Sinaloa en México, fue capturado el miércoles 25 de junio del 2025 en una lujosa vivienda de la provincia de Manabí. Su extradición ocurrió un mes después, el 20 de julio.

¿Quiénes son 'Llanero' y 'Nirama'?

Omar A. B. y Nirama Ch. G. son esposos e ingresaron a Ecuador en 2001, según los registros migratorios del país. Esta pareja llegó en medio de la oleada de miles de colombianos que huyeron de su país por el conflicto con las FARC.

La pareja se estableció en Sucumbíos, provincia que limita conde Colombia. Luego, accedieron a una visa de refugiados y también tuvieron una hija en 2004. Ese mismo año eran investigados por inteligencia militar,

En 2017, la investigación avanzó en Estados Unidos. La Corte del Distrito Sur de Florida, en Miami, abrió un caso por 'conspiración para distribuir cocaína sabiendo que sería importada a Estados Unidos' en contra de ambos.

Un años después, en 2018, 'Llanero' y 'Nirama' fueron declarados como fugitivos y se emitieron órdenes de captura y extradición a EE.UU. en su contra.