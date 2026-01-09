Ecuador cumple este 9 de enero dos años de la declaratoria de conflicto armado interno

El gobierno de Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno en Ecuador desde 2024.

Ecuador cumple dos años bajo la declaratoria de conflicto armado interno este viernes 9 de enero de 2026. Mientras tanto, la violencia, inseguridad y el crimen no paran

La intervención armada al canal TC Televisión, la fuga de la cárcel del narcotraficante Adolfo Macías, alias 'Fito', más una creciente ola de violencia, motivaron la declaratoria del conflicto armado interno a través del Decreto Ejecutivo 111.

Con esta declaratoria, Ecuador permitía a las Fuerzas Armadas salir a las calles y apoyar a la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana.

Paralelamente, el gobierno reconoció a 22 grupos delincuenciales como terroristas y actores no estatales beligerantes.

Pero la declaratoria de guerra dentro del territorio ecuatoriano no ha cambiado mayormente el panorama en materia de seguridad.

Las muertes violentas pasaron de 8 237 en 2023, a 6 964 en 2024. Y en 2025 la violencia tuvo un repunte con más de 9 300 homicidos.

Las cifras demuestran que la tasa de homicidios pasó de 46,18 por cada 100 000 habitantes en 2023; a 38,76 en 2024. Y luego repuntó en 2025 con 51,66.

Así fue que el 2025 cerró como el año más violento en la historia de Ecuador, y se ubicó como el sexto país más peligroso del mundo, según el Índice de Conflictos y Violencia Política 2025, elaborado por la organización Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados.

La droga y el narcotráfico son otro puntal en esta guerra declarada por el gobierno de Daniel Noboa dentro del Ecuador.

En 2023 fueron incautadas 220 toneladas; en 2024, 294 toneladas; y en 2025, la cifra bajó a 214 toneladas.

Con esto, Ecuador se mantiene como el tercer país que más droga incauta en el mundo, luego de Colombia y Estados Unidos.

Mientras que en el marco del conflicto armado interno se han declarado al menos 16 estados de excepción, con sus respectivas renovaciones, en medio de una ola de violencia que no para.