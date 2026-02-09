Ejército abre nueva convocatoria para bachilleres y ofrece más de 2 400 cupos
Las inscripciones para entrar a tres escuelas de formación del Ejército se habilitaron desde el 6 de febrero hasta el 20 de marzo de 2026.
De los 2 400 cupos, se destinaron 250 plazas para la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”
Ejército de Ecuador
Actualizada:
09 feb 2026 - 13:51
El Ejército Ecuatoriano puso en marcha un nuevo proceso de reclutamiento dirigido a bachilleres que deseen incorporarse a sus centros de formación militar.
Este 9 de febrero, durante una rueda de prensa en Quito, la entidad castrense confirmó la apertura de 2 410 cupos a escala nacional.
Según detalló la institución, las vacantes se distribuyen en tres escuelas:
- 250 plazas para la Escuela Superior Militar 'Eloy Alfaro', destinada a la formación de oficiales.
- 1 600 cupos para la Escuela de Formación de Soldados.
- 560 plazas para la Escuela de Iwias
Existen dos modalidades de formación: Cuatro años de preparación para quienes aspiren a convertirse en oficiales en la Escuela Superior Militar 'Eloy Alfaro', y dos años de instrucción para los postulantes a la Escuela de Formación de Soldados.
El coronel Carlos Tapia, director de Personal del Ejército, explicó que estas convocatorias forman parte de la planificación anual de la entidad y buscan garantizar el fortalecimiento de las filas militares.
¿Cómo inscribirse?
Los aspirantes podrán inscribirse y entregar las carpetas del 6 de febrero al 20 de marzo de 2026. El registro se lo realiza a través de la página www.ejercitoecuatoriano.mil.ec
En ese portal se debe dar clic en el apartado 'Reclutamiento' y seleccionar la escuela militar a la que desea postular (ESMIL-ESFORSFT-EIWIAS).
En esta página también encontrará el prospecto y la información necesaria para recopilar la documentación que será entregada de manera virtual por medio del mismo link de inscripciones.
Para poder ingresar a las escuelas de formación, los interesados deberán aprobar una evaluación médica y psicológica, pruebas físicas, académicas, de confianza y entrevista personal. La última etapa del proceso de reclutamiento está prevista para agosto de 2026.
Requisitos para postular
Los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser ciudadana o ciudadano nacido en Ecuador o ser hija o hijo de madre o padre ecuatoriano cualquiera sea su lugar de nacimiento.
- Tener entre 18 años hasta los 22 años, cumplidos a la fecha de ingreso a la escuela.
- Acreditar condiciones médicas, físicas y psicológicas que le permitan cumplir el régimen de entrenamiento.
- No haber sido dado de baja del servicio activo de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional.
- Estado civil soltero y sin hijos. Se debe mantener estas condiciones durante todo el periodo de formación.
- El postulante o algún familiar hasta el primer grado de consanguinidad, no deberá registrar antecedentes penales o estar inmerso en proceso judiciales.
- No ser afiliada/o a ningún partido político.
- Aprobar los exámenes de confianza.
También se debe posser una estatura mínima descalzos de acuerdo a la institución militar a la que desea postular
- Escuela Superior Militar Eloy Alfaro: 1.65 hombres; 1.60 mujeres
- Escuela de Formación de Soldados Vencedores del Cenepa: 1.63 hombres
- Escuela de Iwias 1.60 hombres
