Ejército abre nueva convocatoria para bachilleres y ofrece más de 2 400 cupos

De los 2 400 cupos, se destinaron 250 plazas para la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”

El Ejército Ecuatoriano puso en marcha un nuevo proceso de reclutamiento dirigido a bachilleres que deseen incorporarse a sus centros de formación militar.

Este 9 de febrero, durante una rueda de prensa en Quito, la entidad castrense confirmó la apertura de 2 410 cupos a escala nacional.

Según detalló la institución, las vacantes se distribuyen en tres escuelas:

250 plazas para la Escuela Superior Militar 'Eloy Alfaro' , destinada a la formación de oficiales.

para la , destinada a la formación de oficiales. 1 600 cupos para la Escuela de Formación de Soldados .

para la . 560 plazas para la Escuela de Iwias

Existen dos modalidades de formación: Cuatro años de preparación para quienes aspiren a convertirse en oficiales en la Escuela Superior Militar 'Eloy Alfaro', y dos años de instrucción para los postulantes a la Escuela de Formación de Soldados.

El coronel Carlos Tapia, director de Personal del Ejército, explicó que estas convocatorias forman parte de la planificación anual de la entidad y buscan garantizar el fortalecimiento de las filas militares.

¿Cómo inscribirse?

Los aspirantes podrán inscribirse y entregar las carpetas del 6 de febrero al 20 de marzo de 2026. El registro se lo realiza a través de la página www.ejercitoecuatoriano.mil.ec

En ese portal se debe dar clic en el apartado 'Reclutamiento' y seleccionar la escuela militar a la que desea postular (ESMIL-ESFORSFT-EIWIAS).

En esta página también encontrará el prospecto y la información necesaria para recopilar la documentación que será entregada de manera virtual por medio del mismo link de inscripciones.

Para poder ingresar a las escuelas de formación, los interesados deberán aprobar una evaluación médica y psicológica, pruebas físicas, académicas, de confianza y entrevista personal. La última etapa del proceso de reclutamiento está prevista para agosto de 2026.

Requisitos para postular

Los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser ciudadana o ciudadano nacido en Ecuador o ser hija o hijo de madre o padre ecuatoriano cualquiera sea su lugar de nacimiento.

nacido en Ecuador o ser hija o hijo de madre o padre ecuatoriano cualquiera sea su lugar de nacimiento. Tener entre 18 años hasta los 22 años, cumplidos a la fecha de ingreso a la escuela.

cumplidos a la fecha de ingreso a la escuela. Acreditar condiciones médicas, físicas y psicológicas que le permitan cumplir el régimen de entrenamiento.

que le permitan cumplir el régimen de entrenamiento. No haber sido dado de baja del servicio activo de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional.

de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional. Estado civil soltero y sin hijos. Se debe mantener estas condiciones durante todo el periodo de formación.

Se debe mantener estas condiciones durante todo el periodo de formación. El postulante o algún familiar hasta el primer grado de consanguinidad, no deberá registrar antecedentes penales o estar inmerso en proceso judiciales.

No ser afiliada/o a ningún partido político.

Aprobar los exámenes de confianza.

También se debe posser una estatura mínima descalzos de acuerdo a la institución militar a la que desea postular