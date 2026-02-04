Armada del Ecuador abrió 600 cupos para bachilleres; así puede postular

La convocatoria se abrirá para formación de oficiales y personal de tripulación.

La Armada del Ecuador anunció la apertura de su primer proceso de reclutamiento de 2026 dirigido a jóvenes bachilleres que aspiran a incorporarse a la institución. En total son 600 cupos para formarse como oficiales o personal de tropa.

Según información oficial, 150 plazas están destinadas a la formación de oficiales, mientras que las 450 restantes corresponden a aspirantes a tripulación. El proceso de inscripción se realizará exclusivamente de manera digital, a través del portal oficial de reclutamiento naval, y se desarrollará en fechas diferenciadas según la modalidad elegida.

Fechas de postulación

Para quienes postulen a tripulantes, el registro estará habilitado del 2 al 20 de marzo de 2026. En el caso de los aspirantes a oficiales, las inscripciones se abrirán del 12 de mayo al 11 de junio del mismo año.

Entre los requisitos generales para participar constan: ser ecuatoriano de nacimiento o hijo de padres ecuatorianos, tener entre 18 años y hasta 21 años con nueve meses al momento del ingreso, y contar con título de bachiller general o técnico.

Además, los postulantes deberán cumplir con los parámetros médicos, físicos y legales establecidos por la institución durante el proceso de selección.

Los jóvenes que pasen las pruebas para oficiales se formarán en las durante cuatro años en la Escuela Superior Naval “Comandante Rafael Morán Valverde”, ubicada en Salinas, donde obtendrán formación militar y académica de nivel superior.

Por su parte, los aspirantes a tripulación podrán ingresar a la Escuela de Grumetes, también en Salinas, orientada a la formación técnica de marineros, o a la Escuela de Infantería de Marina, en Guayaquil, especializada en la preparación de infantes de marina.

La Armada reiteró que esta convocatoria busca fortalecer sus filas y ofrecer a los jóvenes ecuatorianos una opción de formación profesional y de servicio al país dentro de la institución naval.