Estos son los requisitos para oficiales y tripulantes para la Armada del Ecuador en 2026

El registro será en línea y arrancará el lunes 15 de diciembre del 2025.

La Armada del Ecuador arrancará en diciembre el reclutamiento de oficiales y tripulantes para el programa 'Especialistas 2026' para quienes buscan desarrollar su carrera profesional en la institución militar.

Este proceso está abierto únicamente para puestos de oficiales y tripulantes; los aspirantes deberán ser profesionales graduados de una institución de educación superior.

Quienes opten por la carrera de Oficiales, deberán cursar una formación de seis meses en la Escuela Superior Naval Comandante Rafael Morán Valverde en la ciudad de Salinas, en la provincia de Santa Elena.

Tras estos seis meses de formación obtendrán el grado de aspirantes a Teniente de Fragata.

Por su lado, quienes deseen ser tripulantes de la institución, se formarán también por seis meses en la Escuela de Grumetes Contramaestre Juan Suárez de Salinas. Tras su formación tendrán el grado de marinero.

Los requisitos

La Armada del Ecuador señala en un boletín de prensa los requisitos para este nuevo procesos de reclutamiento. Estos son: