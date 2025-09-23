Ejército de Ecuador decomisa más de 3 500 galones de diésel en centros clandestinos en El Oro

Por inteligencia militar se ubicó un centro de acopio ilegal de combustible, situado en el sector El Tropezón, cantón Huaquillas.

Dos centros de acopio ilegal de combustible en Huaquillas y Arenillas, en El Oro, donde se almacenaban más de 3 000 galones de diésel fueron encontrados en un operativo de los militares y policías en la provincia fronteriza con Perú.

Las investigaciones permitieron llegar hasta el sector de El Tropezón, en el cantón Huaquillas. Allí se encontraron 20 tanques de almacenamiento con diésel, así como mangueras de succión. En total, se decomisaron 3 036 galones de diésel, que junto con otras evidencias, fueron entregadas a las autoridades.

También en el reporte de los militares se informó que también se localizaron 500 galones de diésel en una vivienda situada en el sector de Rancho Chico, en el cantón Arenillas. En el lugar también había 41 cilindros de gas licuado de petróleo, dinero en efectivo y una terminal móvil.

El decomiso del diésel se da en un contexto de tensiones en Ecuador por la eliminación del subsidio al diésel por parte del Gobierno Nacional. Uno de los argumentos del presidente Daniel Noboa ha sido que el subsidio beneficiaba a grupos criminales y al contrabando a los países fronterizos.