Ejército de Ecuador destruyen 25 campamentos de minería ilegal en la provincia de Esmeraldas

Los militares intervinieron zonas del cantón San Lorenzo y Eloy Alfaro por la minería ilegal.

El Ejército de Ecuador confirmó, este sábado 29 de noviembre del 2025, la destrucción de 25 campamentos vinculados a la minería ilegal en la provincia de Esmeraldas.

La operación militar de "rastrillaje, bloqueo y destrucción" se ejecutaron en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro. De acuerdo al Ejército se provocó una afectación de 260 355 dólares.

En los campamentos ilegales se encontraron cuatro procesadoras tipo Z, tres bombas de agua, diez motores de luz, seis tanques de gas, 30 canecas de diésel, ocho canecas de gasolina y 10 de grasa y cuatro tanques grandes con diésel.

Los militares también decomisaron armas, municiones y otras herramientas. En las imágenes publicadas por el Ejército se observa a los uniformados destruyendo infraestructuras improvisadas cerca del río e incendiando objetos utilizados para la minería ilegal.

"El Ejército Ecuatoriano reafirma su compromiso de defender los recursos naturales, proteger el ambiente y seguir golpeando a las actividades de minería ilegal alimenta economías ilícitas que afectan la paz y el desarrollo del país", sentenció la institución.