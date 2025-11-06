Fuerzas Armadas intervinieron en un campamento de minería lilegal en la provincia de Napo

Las Fuerzas Armadas intervinieron en un campamento de minería ilegal en la provincia amazónica de Napo, según informó la institución la noche del miércoles 5 de noviembre de 2025.

Militares participaron en una nueva intervención en el sector Puní Kotona, cantón Tena. Durante el operativo militar se destruyeron insumos e infraestructuras.

Según las Fuerzas Armadas, fueron inhabilitadas dos máquinas excavadoras. Además se hallaron una clasificadora tipo Z, dos motores de succión y dos radios inhalámbricos.

Asimismo, se informó que los uniformados lograron inhabilitar un campamento dedicado a la minería ilegal. Aunque no se reportaron personas detenidas en el sitio.

Las FF.AA. apuntaron que estas operaciones buscan "desmantelar las economías crimilaes" además de frenar el daño ambiental.

Solo dos días antes los militares bombardearon el sector La Chonta, en el cantón Pucará, provincia de Azuay. Allí se destruyeron 12 hectáreas donde se realizaba la minería ilegal.