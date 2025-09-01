Embarcaciones incendiadas, un muerto... esto se sabe del ataque armado en Puerto Bolívar

10 embarcaciones fueron incendiadas en Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro este lunes 1 de septiembre del 2025, en medio del estado de excepción.

La violencia no da tregua en la provincia de El Oro pese al estado de excepción que se encuentra vigente. Hombres armados atacaron una decena de embarcaciones en Puerto Bolívar este lunes 1 de septiembre del 2025.

El ataque ocurrió en el Estero Huaylá en donde se encontraban las embarcaciones. Según los pescadores del lugar, hombres llegaron en pequeñas barcas y rociaron con gasolina las embarcaciones para después prenderles fuego.

Videos que circulan en redes sociales muestran cómo las llamas se expanden y destrozan las embarcaciones. No se registraron muertos ni heridos en este ataque. Los pescadores y vecinos de la zona señalaron su preocupación por este tipo de actividades y exigieron la presencia de personal de seguridad durante la noche.

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales desveladas por el Diario Correo, los presuntos autores del ataque pertenecerían a la banda criminal Sao-Box, un grupo de crimen organizado disidente de Los Lobos.

Policía halla un cuerpo desmembrado

Tras el ataque, que ocurrió en horas de la madrugada, en la misma localidad se halló el cuerpo de un hombre desmembrado. Ciudadanos que transitaban por distintos puntos encontraron piezas humanas.

Una pierna humana se encontró cerca del monumento al pescador, también en la parroquia Puerto Bolívar. La otra pierna fue encontrada en horas de la tarde en otro punto de la misma parroquia.

El torso y los brazos se encontraron a orillas del estero Huaylá. La policía informó que las piezas anatómicas embaladas fueron arrojadas al mar y al parecer la marea arrastró el bulto hasta la orilla.

Con 4.619 homicidios entre enero y junio de 2025, Ecuador registra el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior, lo que supone un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos.

Este año también inició como uno de los más violentos, al reportar un promedio de un asesinato por hora, una situación que las autoridades han atribuido a la disputa por territorio y poder entre las bandas del crimen organizado.