Asesinan a personas que se movilizaban en taxi tras celebrar un cumpleaños en Machala

¡Noche sangrienta en Machala! Un ataque armado acabó con la vida de tres personas que se movilizaban en un taxi tras salir de un cumpleaños la noche del martes, 26 de agosto del 2025.

Las personas asesinadas fueron identificadas como Carlos Rigoberto Nagua Nagua, de 50 años, el hombre era taxista de la cooperativa 9 de Mayo. Tito Adrián Fernández Peña de 58 años, era quien estaba de cumpleaños; y Beatriz Aracely Cacao de la Cruz, de 37 años de edad.

El suceso se registró cerca de las 23:00, cuando transitaban en la avenida Circunvalación Norte, en el sector Dos Bocas, en la ciudad de Machala.

Testigos del hecho narraron que varias personas armadas interceptaron el taxi y abrieron fuego contra la unidad. El ataque acabó con la vida de las tres personas y dejó heridas a dos más que viajaban en compañía de las víctimas.

La Policía Nacional, Criminalística y la Dinased levantaron los indicios balísticos y desplegaron un operativo, para intentar dar con el paradero de los criminales.

Machala y Huaquillas, en la provincia de El Oro, actualmente están entre los 10 cantones más violentos de Ecuador, esto a pesar de que la Policía Nacional insiste en que los crímenes han disminuido.