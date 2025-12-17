Trasladan 173 presos más desde Guayaquil a la cárcel del Encuentro, en Santa Elena

Personal de la Armada custodió el traslado de los presos desde la cárcel Regional de Guayaquil

173 presos que estaban alojados en la cárcel regional de Guayas fueron trasladados hacia la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, la madrugada de este miércoles 17 de diciembre del 2025.

El traslado se realizó bajo la custodia del personal de la Armada del Ecuador. Según esa entidad, el movimiento de presos ocurrió bajo estrictas medidas de seguridad, mediante un convoy especializado, garantizando el control, el orden y la integridad de las personas trasladadas, así como del personal interviniente.

Los 173 presos se suman a los primeros 300 que fueron trasladados en el mes de noviembre, cuando empezó a funcionar el nuevo centro penitenciario que cuenta con una capacidad para 736 personas.

Hacia la Cárcel del Encuentro fueron trasladados presos desde centros de privación de libertad de Machala, Esmeraldas y Riobamba, además de las cárceles Regional Guayas y La Roca, estas últimas ubicadas en Guayaquil.

Traslados hacia la Cárcel de Cotopaxi

La Fuerzas Armadas también indicaron que se trasladó a un grupo de presos desde los centros de privación de libertad de Guaranda y Riobamba hacia la cárcel de Cotopaxi.

En su cuenta de X detallaron que se trató de un traslado ordenado y controlado. Los presos fueron movilizados en buses en medio de estrictas medidas de seguridad.