Fuerzas Armadas convocan al acuartelamiento para 2026; estas son las fechas

La Dirección de Movilización de las Fuerzas Armadas (Dirmov) anunció un nuevo llamado al acuartelamiento dirigido a jóvenes, de entre 18 y 21 años.

La convocatoria, difundida a través de sus canales oficiales, establece que los aspirantes deberán presentarse en las Unidades Militares, Bases y Centros de Movilización habilitados en todo el país.

Los interesados podrán incorporarse a filas los próximos 25 y 26 de abril de 2026. Como requisito previo, los interesados deben completar su registro en el portal institucional antes de acudir a los puntos asignados.

Según el organismo, el proceso está dirigido a jóvenes de hasta 21 años, 11 meses y 30 días, quienes serán evaluados como parte del proceso de incorporación. El llamado forma parte de los mecanismos regulares de reclutamiento para fortalecer las filas de las Fuerzas Armadas.

Esta convocatoria se da en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno, en coordinación con las Fuerzas Armadas del Ecuador, frente al avance de la delincuencia organizada y el narcotráfico en el país.

En los últimos meses, el Ejecutivo ha recurrido a estados de excepción y toques de queda como parte de su estrategia para contener la violencia, medidas que han implicado una mayor presencia militar en territorio.

Para el 2026, el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas alcanza los 2 000 millones de dólares, en un escenario en el que también se ha anunciado cooperación internacional, incluida la asistencia de Estados Unidos en materia de recursos e inteligencia para enfrentar a los grupos delictivos.