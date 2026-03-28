Cinco altos oficiales de las FF.AA. pasan a servicio pasivo mediante cuatro decretos

El paso a servicio pasivo de cinco altos oficiales: ¿Qué significan los últimos decretos presidenciales para las Fuerzas Armadas?

El presidente Daniel Noboa oficializa la salida definitiva del servicio activo de cinco altos mandos militares tras cumplir su periodo de transición legal. Este proceso es un trámite estrictamente administrativo que no altera la conformación de la actual cúpula militar.

Cinco oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas del Ecuador pasaron oficialmente a situación de servicio pasivo, tras la firma de cuatro decretos ejecutivos suscritos por el presidente Daniel Noboa el 27 de marzo de 2026.

La noticia generó reacciones iniciales sobre el estado del mando militar; sin embargo, se trata de la culminación legal de un proceso iniciado en 2025 con la anterior administración militar.

¿Qué pasará con la actual cúpula militar?

Según el Ministerio de Defensa, la actual cúpula militar, posesionada en septiembre de 2025, se mantiene intacta y en plenas funciones.

Los Decretos Ejecutivos 342, 343, 344 y 345 no representan un cambio repentino en el mando actual, dijo la cartera de Estado. Son, en realidad, parte de un acto administrativo final para legalizar la salida de los oficiales que conformaban el anterior alto mando, entre ellos, el exjefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, y el excomandante de la Fuerza Terrestre, Iván Vásconez.

En un comunicado de prensa, el Ministerio indicó que los cambios se dieron con base en la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas respecto a la situación militar.

Cuando un oficial de alto rango deja sus funciones activas, como ocurrió con estos oficiales en septiembre de 2025, no es desvinculado inmediatamente, sino que entran en situación de disponibilidad.

La ley otorga al militar el derecho a un período de transición de seis meses, conocido como "disponibilidad", siempre que acredite al menos cinco años de servicio activo ininterrumpidos. Durante este tiempo, mantienen su grado, pero ya no ejercen cargos operativos.

Una vez dada la baja, el oficial pasa formalmente al servicio pasivo, conservando su grado y sus derechos de retiro. Los documentos firmados por el presidente Noboa detallan las fechas exactas en las que estos oficiales culminaron su transición.