FF.AA. emplea armas combinadas contra la minería ilegal en Tulcán

Las Fuerzas Armadas de Ecuador ejecutaron operaciones militares contra la minería ilegal en el sector El Pablo, en la parroquia Chical, en el cantón fronterizo de Tulcán.

El Ejército ecuatoriano informó en sus redes sociales que en el operativo empleó un sistema de armas combinadas junto a tropas de élite por tierra.

Además, se usó tiro de morteros de 81 mm, helicópteros de combate, y el empleo de vehículos blindados (tanques) AMX13.

El Ejército informó que estas acciones son parte de las operaciones contra la minería ilegal y otras actividades que generan graves impactos ambientales y la seguridad en la frontera norte.