FF.AA. evaluarán a medios y periodistas para permitir acceso a coberturas

Las Fuerzas Armadas crearon una matriz técnica para evaluar a los medios de comunicación y periodistas.

El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, emitió oficio dirigido a Jhon Miño, comandante general de la Fuerza Terrestre; a Ricardo Unda, comandante general de la Armada del Ecuador; y a Mauricio Salazar, comandante general de la Fuerza Aérea, en el que se emiten parámetros para evaluar a los medios de comunicación y periodistas para acceder a coberturas.

El documento circuló en redes sociales este martes 10 de febrero del 2026 y generó preocupación en la prensa. Ante ello, el Ministerio de Defensa se pronunció en su chat institucional y confirmó la disposición.

“Las Fuerzas Armadas del Ecuador, al ser una institución apolítica y en medio de un Conflicto Armado No Internacional, tiene la facultad para emitir sus propios lineamientos de comunicación; lo que no las exime de informar de manera transparente y oportuna las acciones en defensa del país”, escribió la institución en el chat de WhatsApp.

El oficio se habría emitido el pasado 28 de enero y ordena aplicar el Procedimiento de Acreditación, Evaluación y Gestión Estratégica de Medios de Comunicación, para todos los eventos institucionales organizados por las Fuerzas Armadas.

Según el documento, el objetivo es regular la invitación y acreditación de medios de comunicación y periodistas a través de un sistema de evaluación que califica a la prensa considerando parámetros como criterios editoriales y de desempeño informativo.

Entre los criterios técnicos a considerar está la línea editorial del medio, tratamiento histórico de la información respecto a las Fuerzas Armadas, rigor informativo y conducta profesional, así como la postura institucional frente al rol constitucional de la fuerza pública.

¿Cómo se realizará la acreditación?

El documento indica que desde la Dirección de Comunicación Social se creó una matriz técnica de evaluación con puntajes sobre 100 para realizar la selección de los medios de comunicación.

El oficio indica que el objetivo de “prevenir la participación de medios o comunicadores cuya actuación reiterada resulte perjudicial para la imagen institucional”.

Bajo este esquema, los medios que obtuvieran entre 80 y 100 puntos serían considerados “aptos”; aquellos con puntajes entre 60 y 79, “aptos condicionados”; y los que registraran menos de 60 puntos serían catalogados como “no aptos para acreditación”.

Dentro de este esquema, también se prevé la posibilidad de restringir el acceso a acreditaciones para aquellos medios o comunicadores que, de manera reiterada y debidamente documentada, difundan información considerada falsa, incompleta o fuera de contexto.

Asimismo, se tomaría en cuenta si mantienen posturas contrarias a la misión institucional o si afectan la imagen y la confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas.

El documento señala, además, que las direcciones de comunicación llevarían un registro actualizado de los medios acreditados, acompañado de evaluaciones periódicas sobre su desempeño informativo.

A partir de estos datos, se establecería una clasificación según el tipo de relación comunicacional que mantienen con la institución.