Fuerzas Armadas decomisan explosivos y armamento de la minería ilegal en Ponce Enríquez

Las Fuerzas Armadas de Ecuador informaron este miércoles 15 de octubre del 2025 que después de la intervención en la zona de la minería ilegal en sector de San Sebastián, en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. Durante el operativo se decomisó armamento, municiones y explosivos.

Según el reporte de Fuerzas Armadas, el material explosivo fue destruido por personal especializado, mientras que el armamento y las municiones fueron entregados a las autoridades competentes para los trámites legales.

En el lugar también se halló una subametralladora, 500 metros de mecha lenta, 10 metros de cordón detonante, un saco de nitrato de amonio y más material que era usado por parte de las personas que ejercen la minería ilegal en este cantón azuayo.

Los operativos en los sectores de las zonas de minería ilegal se han intensificado por parte del Gobierno. Desde el lunes 13 de octubre también se realiza una intervención en la zona de Buenos Aires, en Imbabura.

En este punto de alta influencia de la minería ilegal ya se registraron cinco detenidos.