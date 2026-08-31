Fuerzas Armadas inhabilitan presunta refinería clandestina de petróleo en Lago Agrio
En Sucumbíos, los militares localizaron una infraestructura que habría sido utilizada para el procesamiento ilegal de petróleo.
Fuerzas Armadas localizaron e inhabilitaron una infraestructura presuntamente utilizada para refinamiento clandestino de crudo en Lago Agrio.
FF.AA.
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Actualizada:
31 ago 2026 - 08:05
Las Fuerzas Armadas, a través del Ejército Ecuatoriano, localizaron e inhabilitaron una infraestructura que presuntamente era utilizada para el refinamiento clandestino de crudo en el cantón Lago Agrio, Sucumbíos.
La operación militar se ejecutó en el sector Santa Teresa-Dureno, donde los uniformados también encontraron varias estructuras que habrían servido para el procesamiento y almacenamiento de combustible.
¿Qué encontraron los militares?
Durante la intervención fue localizada una refinería refinería destinada presuntamente al procesamiento de petróleo.
Además, los militares encontraron:
- Tres estructuras metálicas tipo bulltank, con capacidad de 250 galones cada una.
- Una cisterna con capacidad para 1 000 galones.
- Dos acoples metálicos.
- Aproximadamente 900 metros de manguera.
- Dos piscinas de almacenamiento
Las autoridades señalaron que la infraestructura estaría vinculada con actividades de refinamiento clandestino de crudo de petróleo.
“La inhabilitación de esta infraestructura afecta la logística y capacidad operativa de las actividades ilícitas vinculadas al refinamiento clandestino de crudo”, indicó el Ejército ecuatoriano.
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