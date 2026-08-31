Fuerzas Armadas inhabilitan presunta refinería clandestina de petróleo en Lago Agrio

Fuerzas Armadas localizaron e inhabilitaron una infraestructura presuntamente utilizada para refinamiento clandestino de crudo en Lago Agrio.

Las Fuerzas Armadas, a través del Ejército Ecuatoriano, localizaron e inhabilitaron una infraestructura que presuntamente era utilizada para el refinamiento clandestino de crudo en el cantón Lago Agrio, Sucumbíos.

La operación militar se ejecutó en el sector Santa Teresa-Dureno, donde los uniformados también encontraron varias estructuras que habrían servido para el procesamiento y almacenamiento de combustible.

¿Qué encontraron los militares?

Durante la intervención fue localizada una refinería refinería destinada presuntamente al procesamiento de petróleo.

Además, los militares encontraron:

Tres estructuras metálicas tipo bulltank , con capacidad de 250 galones cada una.

, con capacidad de 250 galones cada una. Una cisterna con capacidad para 1 000 galones.

con capacidad para 1 000 galones. Dos acoples metálicos .

. Aproximadamente 900 metros de manguera .

. Dos piscinas de almacenamiento

Las autoridades señalaron que la infraestructura estaría vinculada con actividades de refinamiento clandestino de crudo de petróleo.

“La inhabilitación de esta infraestructura afecta la logística y capacidad operativa de las actividades ilícitas vinculadas al refinamiento clandestino de crudo”, indicó el Ejército ecuatoriano.