EE.UU. ejecuta operaciones militares contra el narcotráfico en el norte de Ecuador

El 18 de agosto, el Ministro de Defensa de Ecuador se reunió con Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos

Estados Unidos ejecuta operaciones militares conjuntas contra el narcotráfico en el norte de Ecuador, cerca a la frontera con Colombia, informó el gobernador regional este jueves 20 de agosto de 2026.

Washington y Quito mantienen operaciones conjuntas desde hace meses para doblar a los grupos ilegales en Ecuador, sumido en una ola de violencia.

"Estamos con el séptimo grupo del ejército de los Estados Unidos (...) estamos trabajando en conjunto en la lucha contra el narcoterrorismo", dijo el miércoles 19 de agosto el gobernador de la provincia de Esmeraldas, Juan Jaramillo, que se negó responder cuántos militares estadounidenses están desplegados en la zona y desde cuándo.

Comando Sur de EE.UU. llega a Esmeraldas

Las operaciones se llevan a cabo con hermetismo y hacen parte del acuerdo del Escudo de las Américas, una coalición antidrogas integrada por una veintena de países de Latinoamérica y el Caribe, liderada por el presidente estadounidense Donald Trump.

La provincia de Esmeraldas está azotada por asesinatos, secuestros y extorsiones por parte de grupos del narcotráfico, que usan los puertos del Pacífico para exportar droga hacia Estados Unidos y Europa.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, anunció este jueves 20 la llegada de dos barcos de guerra y tres helicópteros Black Hawk estadounidenses para controlar puntos marítimos y ciudades costeras, como la violenta Manta.

"Vamos a aumentar por tres nuestras capacidades de interdicción en la zona marítima", dijo el titular de la Cartera de Estado en un vídeo compartido en redes sociales con música de guerra de fondo.

El presidente Daniel Noboa intenta reducir el crimen con una política de mano dura desde que llegó a la presidencia en 2023. Pero los índices de homicidios no dan tregua, con un récord de 52 por cada 100 000 habitantes el año pasado.

El Gobierno ecuatoriano publicó esta semana un decreto que permite a los militares estadounidenses estar en suelo ecuatoriano hasta 180 días sin visa y les da inmunidad migratoria.

Ecuador y EE.UU. fortalecen cooperación en seguridad

Trump, aliado regional de Noboa, promueve una política antidrogas con bombardeos y ataques en tierra en el continente americano.

En 2025, el Mandatario estadounidense lanzó una campaña de bombardeos contra presuntas lanchas de narcotráfico en el Caribe y el océano Pacífico, que hasta la fecha ha dejado al menos 215 muertos.

En un referendo en 2025, los ecuatorianos votaron en contra de la implantación de bases militares estadounidenses en el país.