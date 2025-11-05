Chelsea empata con el Qarabag en la Champions League: Moisés Caicedo jugó 82 minutos

Liam Delap y Alejandro Garnacho celebran un gol de Chelsea ante Qarabaq, en la jornada del 5 de noviembre del 2025.

Con goles del brasileño Estevao y del argentino Alejandro Garnacho, el Chelsea logró un empate 2-2 este miércoles en su visita al Qarabag, en Azerbaiyán, durante la cuarta jornada de Liga de Campeones.

El ex de Palmeiras adelantó a los 'blues' en el partido disputado en Bakú (a los 16'), pero los locales reaccionaron antes del descanso, primero con un gol del caboverdiano Leandro Andrade (29') y luego con un penal transformado por el montenegrino Marko Jankovic (39').

Moisés Caicedo entró a los ocho minutos del partido para reemplazar a Romeo Lavia. Inicialmente, el plan del técnico Enzo Maresca era dar reposo al crack ecuatoriano, pero la lesión de Lavia cambió los planes.

En la segunda mitad, durante un contrataque del equipo inglés, Garnacho buscó a Estevao, pero un defensa cortó el pase y el rebote envió el esférico de nuevo a las botas del argentino, que soltó un latigazo para el empate (53').

Alejandro Garnacho celebra su tanto. @ChelseaFC

El Chelsea, vencedor del Mundial de Clubes el pasado verano boreal, evitó así la derrota en Azerbaiyán y suma siete puntos, asentado en los puestos del grupo único que clasifican al repechaje de acceso a octavos de final. Está en el sitio 11.