Dolor en Independiente del Valle por la muerte del juvenil Miguel Nazareno, canterano del club

Mediante las redes sociales, Independiente del Valle comunicó que Wellington Miguel Nazareno Macías, jugador de Independiente Juniors, falleció en la ciudad de Guayaquil mientras se encontraba en su casa.

En la publicación en club indicó que fue víctima de la inseguridad que atraviesa el país. Miguel era canterano de Independiente y vestía el dorsal 10 en su espalda.

En el último partido, Independiente Juniors venció a San Antonio por un marcador de 6-2 pero Miguel Nazareno no saltó de titular al partido.

Independiente expresó su profundo pesar por el sensible fallecimiento y extendió condolencias y todo su apoyo a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento.