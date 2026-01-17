Gobierno analiza declaratoria de emergencia en los ministerios de Defensa y del Interior

El presidente Daniel Noboa analiza una declaratoria de emergencia en los ministerios de Defensa y del Interior.

El presidente Daniel Noboa analiza una nueva declaratoria de emergencia en los ministerios de Defensa y del Interior. Así consta en el Decreto Ejecutivo 288 firmado el 16 de enero de 2026.

El objetivo es ejecutar procesos de compras y contratación de servicios vinculadas a los sectores de control del orden interno, en medio de una crisis de seguridad en Ecuador.

Este decreto surge mientras más de 8 000 uniformados han sido desplegados a puntos estratégicos, principalmente en la región Costa, que enfrentan una escalada de violencia sin precedentes.

En el Decreto se señala que ambas carteras deberán "adoptar de manera inmediata las acciones que resulten necesarias para analizar y, de ser procedente, emitir las resoluciones motivadas mediante las cuales declaren la situación de emergencia”.

La declaratoria busca la adquisición de bienes y servicios para "la defensa, la protección interna y el mantenimiento del orden público", sin pasar por un proceso regular de compras públicas.

Mientras tanto, cinco provincias de Ecuador se mantienen bajo estado de excepción y miles de policías y militares se han desplegado a las zonas más conflictivas en un intento por controlar la violencia e inseguridad.