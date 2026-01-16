Noboa encabeza reunión con el Bloque de Seguridad para ofensiva contra el crimen

El presidente Daniel Noboa lidera una reunión con el Bloque de Seguridad en el Palacio de Carondelet

A dos días de concluir la licencia por vacaciones solicitada hasta el 18 de enero, el presidente Daniel Noboa acudió al Palacio de Carondelet para liderar una reunión con el Bloque de Seguridad.

El encuentro arrancó a las 10:00, de este viernes 16 de enero de 2026. El objetivo es abordar la ofensiva total anunciada por el Gobierno contra las organizaciones criminales que operan en Guayas, Los Ríos y Manabí. Estas provincias han sido golpeadas por la violencia.

La estrategia contempla el despliegue de aproximadamente 10 000 efectivos, entre militares y policías, en cantones estratégicos de esas tres provincias.

El operativo se ejecuta de manera coordinada entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, con el objetivo de debilitar a las estructuras delictivas y recuperar el control territorial.

Un día antes, el 15 de enero de 2026, el Ministerio de Defensa confirmó el inicio formal de esta fase de ‘ofensiva total’, que incluye además la instalación indefinida del Alto Mando Militar en la provincia del Guayas, por disposición del ministro Gian Carlo Loffredo.

Según el Gobierno, la presencia permanente de los jefes de las fuerzas Terrestre, Naval y Aérea en territorio permitirá dirigir las operaciones desde el terreno, acelerar las decisiones estratégicas y garantizar una respuesta inmediata frente a cualquier amenaza relacionada con el crimen organizado.