Feriado Ecuador 2026: Estos son los 4 días de descanso en mayo

Los ecuatorianos tendrán cuatro días de descanso por el Día del Trabajador.

Los ecuatorianos se preparan para disfrutar un largo feriado por el Día del Trabajo, que se conmemora el 1 de mayo. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa extendió los días de descanso.

Este 2026, esta fecha cae en viernes, por lo que no requiere traslado. En esta ocasión, el presidente Noboa decretó un día más de descanso que será el jueves 30 de abril.

En ese contexto, el feriado será de cuatro días y se extenderá del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo.

¿El feriado del 1 de mayo es obligatorio en Ecuador?

El feriado por el Día del Trabajo es de carácter nacional y obligatorio, tanto para el sector público como privado.

Este descanso es uno de los más esperados del primer semestre del año, ya que suele ser aprovechado para viajes, turismo interno y actividades familiares.

Calendario de feriados en Ecuador

De acuerdo con la normativa vigente en Ecuador, varios feriados pueden trasladarse para fomentar el turismo. Sin embargo, cuando coinciden con viernes o lunes, se mantienen en su fecha original.

Tras el feriado del 1 de mayo, el siguiente descanso nacional será el 24 de mayo, por la Batalla de Pichincha, aunque su traslado dependerá del día en que caiga en el calendario. Recomendaciones para el feriado

Durante los días de descanso, las autoridades recomiendan planificar viajes con anticipación, revisar el estado de las vías y respetar las normas de tránsito.

Además, se recuerda que servicios como salud, seguridad y atención de emergencias se mantienen operativos a escala nacional.