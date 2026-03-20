Reimberg anuncia golpe a grupo de 'Los Choneros' que movía más de USD 800 millones

En la quinta noche del toque de queda vigente en Ecuador las autoridades desarticularon un grupo delictivo relacionado con el grupo criminal 'Los Choneros', anunció el ministro del Interior, John Reimberg, la mañana de este viernes 20 de marzo del 2026.

El grupo delictivo tenía movimientos económicos de aproximadamente 800 millones de dólares. Según el ministro, se trata de una afectación económica importante a la organización, aunque no detalló el número de detenidos.

En cuatro provincias de Ecuador está vigente el toque de queda desde el pasado domingo 15 de marzo. Las autoridades ejecutan allanamientos y operativos de control en Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Los Ríos y El Oro.

De acuerdo con información oficial, son más de 75 000 uniformados los que operan en los controles de seguridad en las cuatro provincias. Según el Presidente Daniel Noboa, el objetivo de estas operaciones es atacar a los grupos delictivos que operan en el país.