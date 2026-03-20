Alias 'Lobo menor' llegó a Guayaquil y fue trasladado a la cárcel de El Encuentro

Ángel Esteban Aguilar Morales, alias 'Lobo Menor' llegó a Guayaquil la noche del jueves 19 de marzo de 2026, luego de ser detenido en México por el crimen de Fernando Villavicencio.

El detenido fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de El Encuentro, en Santa Elena. Además del delito de Villavicencio, tiene procesos pendientes por delitos como homicidio, narcotráfico y evasión de la justicia.

'Lobo menor' obtuvo la prelibertad en 2022 y fue cuando salió del país. Para el ministro del Interior, John Reimberg, este caso muestra como “una vez más la justicia le falla al Ecuador “

'Lobo Menor' es uno de los más buscados del continente y fue detenido en México, señalado por el crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Aguilar fue detenido en el aeropuerto de México el 17 de marzo, utilizando una documentación colombiana falsa bajo el nombre de Juan Carlos Montero Mestre.

Alias 'Lobo Menor' es una figura clave dentro del grupo criminal 'Los Lobos'. De las investigaciones judiciales se conoce que él, junto a Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, el líder máximo de Los Lobos cuya captura en España puso fin a años de una muerte fingida; y Luis Alfredo Arboleda Andrade, alias ‘Gordo Luis’, estarían implicados en el crimen de Villavicencio.

Aguilar Morales es sobrino de alias Pipo' y habría estado encargado de coordinar los movimientos de su grupo criminal para matar a Villavicencio.