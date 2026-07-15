Megaoperativo en Guayas: 35 detenidos de ocho bandas criminales en Guayaquil y Durán

Caen 35 implicados en robos y narcotráfico tras 69 allanamientos en Guayaquil y Durán

Un operativo ejecutado de forma simultánea en seis sectores de Guayaquil y Durán dejó 35 personas aprehendidas, un menor aislado y la incautación de armas, droga, vehículos y otros indicios.

Entre los detenidos también figuran dos sospechosos de participar en asaltos recientes en la ciudad.

La Policía Nacional desplegó el operativo Apolo 23 con 69 allanamientos simultáneos en los distritos Portete, Nueva Prosperina, Pascuales, 9 de Octubre, Modelo y Durán.

Golpe simultáneo a ocho organizaciones criminales

La intervención estuvo dirigida contra las economías ilícitas de los grupos delictivos organizados:

Latin King

Águilas

Tiguerones

Lobos

Lagartos

Mafia 18

Carniceros

Choneros

Como resultado de las intervenciones fueron aprehendidas 35 personas y un menor de edad fue aislado.

Además, los agentes incautaron 10 armas de fuego, 38 municiones y tres alimentadoras.

Durante los allanamientos también se decomisaron más de 1.400 dosis de sustancias sujetas a fiscalización, además de bloques de droga, heroína, cocaína y pasta base. Asimismo, fueron recuperados o retenidos seis vehículos y 32 motocicletas.

Entre las evidencias levantadas constan seis motores de lancha, 110 armas blancas, 17 cajas de pirotecnia, cinco radios de comunicación, siete celulares, 11 cámaras de videovigilancia y prendas policiales, según informó la Policía.

Dos detenidos son investigados por asaltos recientes

Las autoridades también confirmaron la aprehensión de dos presuntos implicados en el asalto a una gasolinera en Mapasingue Este.

En el allanamiento se encontraron máscaras que habrían sido utilizadas durante los robos, además de otros indicios que forman parte de la investigación.

Los dos sospechosos también son investigados por su posible participación en un hecho violento registrado el 14 de julio en una unidad de transporte público de la ruta Policentro.

En ese procedimiento se incautaron 40 dosis de droga, cinco celulares, cuatro cámaras de videovigilancia y un radio de comunicación.

Las investigaciones continúan para determinar la participación de los aprehendidos en otros delitos y establecer la relación de los indicios encontrados durante los operativos ejecutados en distintos sectores de Guayaquil y Durán.