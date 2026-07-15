Mercado petrolero enfrenta un escenario crítico tras conflicto en Oriente Medio, advierte el FMI

El precio del petróleo se incrementó por los conflictos en el estrecho de Ormuz.

El mercado internacional del petróleo logró evitar una crisis de mayor magnitud durante el reciente conflicto en Oriente Medio, pero ahora enfrenta una situación de alta vulnerabilidad debido al agotamiento de las reservas utilizadas para estabilizar el suministro, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo con el organismo, el cierre del estrecho de Ormuz provocó la interrupción del transporte de aproximadamente 1 100 millones de barriles de crudo, una de las mayores afectaciones registradas para el comercio energético mundial.

Para contener el impacto, numerosos países recurrieron a sus reservas estratégicas, lo que permitió evitar un desabastecimiento generalizado y un incremento aún más pronunciado de los precios.

Mecanismos de respuesta agotados

Sin embargo, el FMI advirtió que esos mecanismos de respuesta quedaron prácticamente agotados, reduciendo la capacidad del mercado para enfrentar una nueva interrupción del suministro.

En ese contexto, cualquier episodio adicional de inestabilidad geopolítica podría generar fuertes alzas en los precios del petróleo y nuevas presiones sobre la economía global, según la entidad.

El organismo también destacó que la respuesta coordinada de gobiernos y productores fue clave para amortiguar los efectos inmediatos del conflicto.

Fortalecer "resiliencia" del sistema energético

Entre las medidas adoptadas estuvieron la liberación de reservas estratégicas, el redireccionamiento de rutas de abastecimiento y el incremento temporal de la producción en algunos países.

Pese a que el suministro logró mantenerse durante la emergencia, el FMI alertó que el margen de maniobra es ahora considerablemente menor.

Por ello, recomendó fortalecer la "resiliencia" del sistema energético internacional y prepararse para eventuales crisis futuras que puedan afectar nuevamente a uno de los principales corredores del comercio mundial de petróleo.