Sepultan en Manta al hermano de alias 'Fito' tras asesinato en Olón

El hermano de Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', líder de la organización criminal Los Choneros, fue sepultado la mañana de este lunes 13 de julio de 2026 en Manta, provincia de Manabí, bajo un operativo de seguridad de la Policía Nacional.

El sepelio de David Macías Villamar se desarrolló alrededor de las 11:00 en el cementerio Parques del Recuerdo, según detalló el portal Primicias. El sepelio fue un día después de que fuera asesinado en un ataque armado registrado en una urbanización privada de la comuna de Olón, en la parroquia Manglaralto.

De acuerdo con el medio, la ceremonia transcurrió sin incidentes y, tras el entierro, los familiares abandonaron el camposanto sin que se registraran alteraciones del orden público.

A diferencia de otros funerales relacionados con presuntos integrantes de organizaciones criminales, en esta ocasión no hubo disparos al aire, fuegos artificiales ni otras manifestaciones.

El crimen ocurrió en una urbanización privada de Olón

David Macías Villamar fue asesinado la madrugada del domingo por hombres que, según las primeras investigaciones, vestían prendas similares a las de la Policía. La víctima se encontraba hospedada en una vivienda alquilada dentro de una urbanización privada, a la que había llegado apenas un día antes del ataque.

Tras el crimen, militares realizaron un operativo en el complejo turístico donde ocurrió el asesinato, mientras la Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del hecho.Registraba antecedentes penales

Informes policiales señalan que David Macías era investigado como un presunto cabecilla regional de Los Choneros, estructura criminal que en los últimos meses ha sufrido varios golpes con la captura de su máximo líder y de otros presuntos integrantes.

Además, registraba antecedentes por tenencia y porte no autorizado de armas, ocultación de cosas robadas, robo y asociación ilícita.

El asesinato de David Macías se produjo un mes después de la captura en Colombia de Ronald Javier Macías Villamar, otro de los hermanos de alias 'Fito', quien fue detenido en Bogotá y extraditado a Ecuador el pasado 18 de junio. Actualmente permanece recluido en la cárcel El Encuentro, en la provincia de Santa Elena.

Por su parte, Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', permanece detenido en Estados Unidos, donde enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.