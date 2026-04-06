Dos aprehendidos por el ataque armado a un Complejo Deportivo en Guayaquil

El ataque armado al complejo deportivo causó conmoción en la av. 25 de Julio, sur de Guayaquil.

Tras labores de monitoreo y seguimiento, la Policía Nacional aprehendió a dos sospechosos del ataque armado en un complejo deportivo en el sur de Guayaquil, que dejó tres personas asesinadas y seis heridas.

Geovanny Argüello, subcomandante de Policía de la zona 8, subrogante, detalló que la captura fue posible gracias a la localización de las cámaras de Segura EP.

Uno de los sujetos fue aprehendido en el sector de las Casas Colectivas, en el centro sur de la ciudad. Mientras que el otro sospechoso fue capturado en La Floresta, sur de la urbe.

Según información oficial, sujetos a bordo de una camioneta llegaron al complejo deportivo, ubicado cerca de la Base Naval Sur, entraron y dispararon contra los asistentes.

La Policía también retuvo dos vehículos, uno de ellos la camioneta mencionada, y otro reportado como robado en Quito, también implicado en el crimen.

Uno de los aprehendidos registra antecedentes penales por robo y asociación ilícita.

Este caso se suma a las 16 muertes violentas registradas durante el feriado de Semana Santa en Guayaquil, que ya supera los 700 asesinatos en lo que va de 2026.