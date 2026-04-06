Dos jóvenes mueren en ataque armado en un polideportivo de Guayaquil

Un ataque armado se registró a las afueras de un complejo deportivo en Guayaquil.

Dos jóvenes de entre 15 y 18 años fueron asesinados en un ataque armado en un complejo polideportivo en la av. “5 de Julio, en el Guayaquil. El hecho violento ocurrió la tarde del domingo 5 de abril del 2026.

Se conoce que hombres armados llegaron a bordo de motocicletas hasta el parqueadero del complejo deportivo y dispararon a quemarropa contra las personas que se encontraban en el lugar.

Siete personas resultaron heridas, entre ellos un policía, y fueron trasladadas a una casa de salud para recibir atención médica especializada. Se presume que el ataque iba dirigido a una sola persona, dejando a varias víctimas colaterales.

Tras el ataque se realizaron operativos y seguimientos, a través de las cámaras de Segura EP, en los que uno de los presuntos implicados habría sido detenido a la altura del estadio Capwell, luego del cambio de vehículo que hicieron.

Las muertes violentas ocurren en medio de un nuevo estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa el jueves 2 de abril para nueve provincias, incluyendo Guayas.