Retiran del mercado lote de helado de chocolate tras detectar peligrosa bacteria

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) retira lote de helado de chocolate por presencia de una bacteria, nociva para la salud.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) alerta a los ciudadanos sobre una bacteria detectada en un lote de helado sabor a chocolate.

Se trata del lote 26-01-026D del helado de leche con grasa vegetal de la marca "El Artesanal". Tras rigurosos análisis de laboratorio, se halló Listeria monocytogenes.

Riesgo para la salud

Es una bacteria patógena que causa la listeriosis, una infección grave que puede representar un alto riesgo de salud para:

Embarazadas.

Recién nacidos.

Adultos mayores.

Personas con inmunodeficiencia.

Ante este hallazgo, Arcsa inició un acto administrativo sobre el producto, suspendió la actividad del establecimiento, con razón social Helados Novisimo S.A.S y retiró del mercado el lote con irregularidades.

Se ordenó también a la empresa fabricante que reporte la cantidad exacta del producto importado, distribuido y comercializado, su trazabilidad de producción y un plan de acción de rectificación.

Recomendaciones

• Evitar el consumo del lote 26-01-026D del producto.

• En caso de haberlo consumido y presentar síntomas, acudir de inmediato a un centro de salud.

• Reportar productos o establecimientos sospechosos o irregulares a través de la aplicación Arcsa Móvil, disponible en Play Store y Apple Store.