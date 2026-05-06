Motociclista es arrollado en Cuenca y el conductor huye
Familiares de un motociclista que fue embestido por vehículo en Cuenca piden ayuda para identificar al responsable que fugó.
Motociclista fue embestido por un automóvil que se dio a la fuga en Cuenca
Captura de video; calidad potenciada con IA
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Fecha de publicación
06 may 2026 - 10:19
Un siniestro de tránsito ocurrido la noche del domingo 3 de mayo dejó a un motociclista herido en Cuenca.
El conductor implicado abandonó el lugar y ahora la familia busca identificarlo con apoyo ciudadano.
Las cámaras de seguridad grabaron como el motociclista fue embestido por un vehículo color blanco. Tras el impacto, el conductor se dio a la fuga sin detenerse.
Hecho captado por cámaras
El incidente quedó registrado en cámaras de seguridad del sector. Las imágenes muestran el momento en que el vehículo golpea al motociclista y lo lanza por los aires.
El hecho ocurrió en el sector Camino a Mayancela, en la calle La Compañía, junto a la escuela Carlos Rigoberto Vintimilla y frente a la panadería El Gran Pan.
Víctima esperaba a un amigo
Según la denuncia de los familiares recogida por medios locales en Cuenca, el motociclista se encontraba estacionado mientras esperaba a un amigo cuando fue impactado por el vehículo.
De acuerdo con la esposa del afectado, el conductor responsable no se detuvo a brindar ayuda tras el choque y abandonó la escena.
La familia solicitó acceso a grabaciones de cámaras en la zona. Sin embargo, aseguran que algunos moradores no han colaborado y señalan posibles dificultades para identificar al responsable.
Producto del impacto, el hombre sufrió lesiones en la cabeza, espalda, columna y piernas. Actualmente se encuentra estable y en proceso de recuperación.
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