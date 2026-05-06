Motociclista es arrollado en Cuenca y el conductor huye

Motociclista fue embestido por un automóvil que se dio a la fuga en Cuenca

Un siniestro de tránsito ocurrido la noche del domingo 3 de mayo dejó a un motociclista herido en Cuenca.

El conductor implicado abandonó el lugar y ahora la familia busca identificarlo con apoyo ciudadano.

Las cámaras de seguridad grabaron como el motociclista fue embestido por un vehículo color blanco. Tras el impacto, el conductor se dio a la fuga sin detenerse.

Hecho captado por cámaras

El incidente quedó registrado en cámaras de seguridad del sector. Las imágenes muestran el momento en que el vehículo golpea al motociclista y lo lanza por los aires.

El hecho ocurrió en el sector Camino a Mayancela, en la calle La Compañía, junto a la escuela Carlos Rigoberto Vintimilla y frente a la panadería El Gran Pan.

Víctima esperaba a un amigo

Según la denuncia de los familiares recogida por medios locales en Cuenca, el motociclista se encontraba estacionado mientras esperaba a un amigo cuando fue impactado por el vehículo.

De acuerdo con la esposa del afectado, el conductor responsable no se detuvo a brindar ayuda tras el choque y abandonó la escena.

La familia solicitó acceso a grabaciones de cámaras en la zona. Sin embargo, aseguran que algunos moradores no han colaborado y señalan posibles dificultades para identificar al responsable.

Producto del impacto, el hombre sufrió lesiones en la cabeza, espalda, columna y piernas. Actualmente se encuentra estable y en proceso de recuperación.