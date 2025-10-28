Megaoperativo decomisa 22 000 especies de agencias de tránsito de 27 cantones de Ecuador
El ministro John Reimberg reveló el hallazgo y la detención de presuntos miembros de una banda criminal.
Operativo decomisa especies de agencias de tránsito de 27 cantones
John Reimberg
Actualizada:
28 oct 2025 - 23:22
La noche de este martes 28 de octubre el ministro del Interior, John Reimberg informó de un megaoperativo ejecutado en el cantón Durán que permitió la desarticulación de una banda que estaría vinculada a posibles actos de corrupción en agencias de tránsito.
Reimberg señaló que se halló cerca de 22 000 especies de agencias de tránsito de 27 cantones, entre ellas, Agencias de Tránsito de Durán, Quito y Guayaquil.
En la operación se detuvo a tres personas que presuntamente son parte de la banda de Los ChoneKillers.
Los hombres fueron aprehendidos por la Policía Nacional durante el allanamiento de una casa en Durán donde se presumía que se dedicaban al expendio de droga.
Tras el allanamiento "también se encontraron alrededor de 22 000 especies de distintas agencias de tránsito de 27 cantones", escribió Reimberg en su cuenta de X.
Además, detalló el número de especies decomisados y a la agencia a la que presuntamente pertenecerían:
- 3 500 aprox. ATD Durán
- 1 500 aprox. Municipio de Atacames
- 700 aprox. AMT. Distrito Metropolitano de Quito
- 1 500 aprox. Municipio Palestina
- 500 aprox. Cantón Balzar
- 500 aprox. Cantón Bucay
- 1 000 aprox. San Felipe de Oña
- 300 aprox. Cantón Salitre
- 500 aprox. Cantón Playas
- 300 aprox. Cantón Puerto Quito
- 1 500 aprox. Cantón Vinces
- 300 aprox . Cantón Rumiñahui
- 50 aprox. Unidad del Norte. ATM (Guayaquil)
- 100 aprox. Cantón Chordeleg
- 1 000 aprox. Cantón San Vicente
- 1 300 aprox. Cantón Tosagua
- 200 aprox. Cantón Milagro
- 200 aprox. Cantón Junín
- 300 aprox. Cantón Pedernales
- 700 aprox. Cantón Pucará
- 200 aprox. Puerto López
- 700 aprox. Cantón Chone
- 500 aprox. Cantón 24 de Mayo
- 50 aprox. Cantón Cayambe
- 200 aprox. Cantón Flavio Alfaro
- 500 aprox. Cantón Latacunga
- 400 aprox. Cantón Manta
- 300 aprox. Documentos en blanco
También se encontraron cerca de 300 sellos (adhesivos), 65 sellos de diferentes cantones, cinco celulares, una impresora y una corta papel.
Tras el hallazgo, que podría incrementarse porque el operativo continúa en otros lugares del cantón, Reimberg señaló que como Gobierno "no se van a detener. La corrupción y los tentáculos de quienes están atrás de las agencias de tránsito -serán- cortados de raíz".
