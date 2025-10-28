Megaoperativo decomisa 22 000 especies de agencias de tránsito de 27 cantones de Ecuador

La noche de este martes 28 de octubre el ministro del Interior, John Reimberg informó de un megaoperativo ejecutado en el cantón Durán que permitió la desarticulación de una banda que estaría vinculada a posibles actos de corrupción en agencias de tránsito.

Reimberg señaló que se halló cerca de 22 000 especies de agencias de tránsito de 27 cantones, entre ellas, Agencias de Tránsito de Durán, Quito y Guayaquil.

En la operación se detuvo a tres personas que presuntamente son parte de la banda de Los ChoneKillers.

Los hombres fueron aprehendidos por la Policía Nacional durante el allanamiento de una casa en Durán donde se presumía que se dedicaban al expendio de droga.

Tras el allanamiento "también se encontraron alrededor de 22 000 especies de distintas agencias de tránsito de 27 cantones", escribió Reimberg en su cuenta de X.

Además, detalló el número de especies decomisados y a la agencia a la que presuntamente pertenecerían:

3 500 aprox. ATD Durán

1 500 aprox. Municipio de Atacames

700 aprox. AMT. Distrito Metropolitano de Quito

1 500 aprox. Municipio Palestina

500 aprox. Cantón Balzar

500 aprox. Cantón Bucay

1 000 aprox. San Felipe de Oña

300 aprox. Cantón Salitre

500 aprox. Cantón Playas

300 aprox. Cantón Puerto Quito

1 500 aprox. Cantón Vinces

300 aprox . Cantón Rumiñahui

50 aprox. Unidad del Norte. ATM (Guayaquil)

100 aprox. Cantón Chordeleg

1 000 aprox. Cantón San Vicente

1 300 aprox. Cantón Tosagua

200 aprox. Cantón Milagro

200 aprox. Cantón Junín

300 aprox. Cantón Pedernales

700 aprox. Cantón Pucará

200 aprox. Puerto López

700 aprox. Cantón Chone

500 aprox. Cantón 24 de Mayo

50 aprox. Cantón Cayambe

200 aprox. Cantón Flavio Alfaro

500 aprox. Cantón Latacunga

400 aprox. Cantón Manta

300 aprox. Documentos en blanco

También se encontraron cerca de 300 sellos (adhesivos), 65 sellos de diferentes cantones, cinco celulares, una impresora y una corta papel.

Tras el hallazgo, que podría incrementarse porque el operativo continúa en otros lugares del cantón, Reimberg señaló que como Gobierno "no se van a detener. La corrupción y los tentáculos de quienes están atrás de las agencias de tránsito -serán- cortados de raíz".