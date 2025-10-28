Detienen a seis personas por el robo de 70 000 galones de diésel en Durán, según Reimberg

Seis personas fueron aprehendidas por el robo de 70 000 galones de diésel.

Seis personas fueron detenidas en Durán, provincia de Guayas, por el robo de 70 000 galones de diésel. Así lo anunció el ministro del Interior, John Reimberg, este martes 28 de octubre de 2025.

Según Reimberg, las personas aprehendidas tenían en su poder armas de fuego y un sistema de comunicación inalámbrica.

Los supuestos responsables son señalados por el robo de cinco tanqueros que contenían en total 70 000 galones de diésel.

El combustible era robado dentro de una empresa distribuidora de hidrocarburos en el sector de Panorama, en Durán.

La Policía Nacional intervino el lugar y detuvo a las seis personas. Los cinco tanqueros fueron incautados.

Las personas detenidas fueron entregadas a las autoridades para que definan su futuro judicial.