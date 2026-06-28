Encuentran restos humanos y panfleto amenazante en el parque central de Zaruma

Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

Una cabeza humana fue hallada en el parque central del cantón Zaruma, en El Oro, la madrugada del 27 de junio de 2026.

El hallazgo fue alertado por personas que transitaban por el lugar. Junto a los restos también fue encontrada una hoja con un mensaje amenazante.

Autoridades identificaron a la víctima como José Arturo Aguilar Aguilar, de 36 años. Según sus familiares, el hombre había salido de su vivienda la noche del viernes pero nunca regresó.

Autoridades investigan nuevo hecho violento

De acuerdo con la información policial, un segundo hallazgo se produjo en la vía que conecta Portovelo con Loja.

En ese sector fue localizada una funda negra con otros restos humanos, que preliminarmente corresponderían al cuerpo de la víctima.

En el sitio donde fueron encontrados los restos también se hallaron panfletos con mensajes amenazantes, cuyo contenido es analizado por los investigadores.