Adolescente de 15 años fue asesinado en ataque armado en Guayaquil

La Policía Nacional acordonó la escena del crimen mientras se recolectaban evidencias.

Un adolescente de 15 años fue asesinado y otras dos personas resultaron heridas durante un ataque armado ocurrido la madrugada de este sábado 27 de junio en Guayaquil.

La víctima fue identificada como Jeremy, de 15 años, quien recibió múltiples impactos de bala en el sector de la avenida Domingo Savio y tercer callejón, en el distrito 9 de Octubre, al sur-centro de la ciudad.

De acuerdo con la información policial, se aprehendió a un sospechoso presuntamente relacionado con el crimen.

Autoridades investigan el nuevo hecho violento

En el mismo ataque también resultaron heridos Dilan Soriano, de 18 años, y Jahir Alvarado, de 28, quienes permanecen bajo atención médica tras sufrir heridas de bala.

Testigos indicaron que una furgoneta gris llegó al lugar con cuatro ocupantes y que dos hombres, con el rostro cubierto descendieron del vehículo para disparar de forma directa contra el grupo antes de huir.

La policía indicó que investiga el hecho para determinar las motivaciones y los responsables de este nuevo hecho violento.