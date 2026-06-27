Clausuran clínica estética clandestina por realizar lipos con instrumentos oxidados

El establecimiento operaba de forma clandestina al sur de Guayaquil.

Una clínica estética clandestina que operaba en el sur de Guayaquil fue clausurada por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess).

El hecho sucedió tras comprobar que en el lugar se realizaban procedimientos en condiciones que representaban un grave riesgo para la salud de los pacientes.

La intervención se realizó luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre el funcionamiento irregular del establecimiento.

También se detectó medicamentos caducados

Durante la inspección, los funcionarios constataron que el inmueble operaba sin permiso de funcionamiento y que en su interior se practicaban lipoesculturas y otros procedimientos estéticos de manera clandestina.

De acuerdo con la información, uno de los hallazgos fue el estado de los instrumentos quirúrgicos. Varios equipos presentaban signos de oxidación.

Además, las autoridades detectaron medicamentos caducados y manejo inadecuado de los desechos sanitarios, entre ellos gasas con sangre y ampollas rotas mezcladas con otros residuos.