Investigan muerte de abogado tras confuso incidente con policías en Portoviejo, Manabí
El abogado de 33 años falleció en la madrugada de este sábado 17 de octubre de 2026 en Portoviejo tras recibir impactos de bala durante un operativo de control posterior al evento masivo 'El Avenidazo'.
El abogado Juan Pablo Mendoza falleció la madrugada de este sábado 17 de octubre de 2026 tras un presunto incidente con la Policía Nacional luego de un evento en Manabí.
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Actualizado:
18 oct 2026 - 07:45
Una profunda consternación vive la provincia de Manabí tras el fallecimiento del abogado Juan Pablo Mendoza Saltos, de 33 años.
El profesional del derecho murió la madrugada de este sábado17 de octubre de 2026 en Portoviejo, tras recibir impactos de bala durante un procedimiento posterior al evento artístico masivo conocido como 'El Avenidazo'.
Confusos hechos tras un control policial
De acuerdo con el testimonio de los familiares, el jurista se retiraba del lugar para abordar su vehículo cuando fue interceptado por uniformados que realizaban operativos.
En medio de la intervención , el ciudadano sufrió heridas graves en la cabeza que motivaron su traslado urgente a una casa de salud, donde lamentablemente se confirmó su deceso.
Registros audiovisuales difundidos en redes sociales muestran al herido en el piso rodeado de efectivos policiales , imágenes que ya forman parte de los elementos analizados.
Familia exige justicia y señala a un uniformado
Los allegados de la víctima apuntan directamente contra un agente de la Policía Nacional como el presunto responsable de los disparos fatales.
Ante estos graves señalamientos, los familiares anunciaron que impulsarán acciones legales para que las autoridades esclarezcan las circunstancias exactas del operativo.
Policía Nacional investiga el hecho
La Policía Nacional abrió una investigación interna tras la fallecimiento de un ciudadano en Portoviejo, registrada la madrugada del 17 de octubre , ante la presunta implicación de uniformados en el hecho.
A través de un comunicado oficial, la institución aseguró que la Dinased y la Fiscalía realizan las pericias necesarias para aclarar las responsabilidades , garantizando transparencia e imparcialidad en el proceso.
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