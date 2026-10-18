Investigan muerte de abogado tras confuso incidente con policías en Portoviejo, Manabí

El abogado Juan Pablo Mendoza falleció la madrugada de este sábado 17 de octubre de 2026 tras un presunto incidente con la Policía Nacional luego de un evento en Manabí.

Una profunda consternación vive la provincia de Manabí tras el fallecimiento del abogado Juan Pablo Mendoza Saltos, de 33 años.

El profesional del derecho murió la madrugada de este sábado17 de octubre de 2026 en Portoviejo, tras recibir impactos de bala durante un procedimiento posterior al evento artístico masivo conocido como 'El Avenidazo'.

Confusos hechos tras un control policial

De acuerdo con el testimonio de los familiares, el jurista se retiraba del lugar para abordar su vehículo cuando fue interceptado por uniformados que realizaban operativos.

En medio de la intervención , el ciudadano sufrió heridas graves en la cabeza que motivaron su traslado urgente a una casa de salud, donde lamentablemente se confirmó su deceso.

Momento en que el abogado Juan Pablo Mendoza era asistido por sus familiares, luego de unh presunto incidente con la Policía Nacional. Captura de pantalla

Registros audiovisuales difundidos en redes sociales muestran al herido en el piso rodeado de efectivos policiales , imágenes que ya forman parte de los elementos analizados.

Familia exige justicia y señala a un uniformado

Los allegados de la víctima apuntan directamente contra un agente de la Policía Nacional como el presunto responsable de los disparos fatales.

Ante estos graves señalamientos, los familiares anunciaron que impulsarán acciones legales para que las autoridades esclarezcan las circunstancias exactas del operativo.

Cerco policial que se encontraba realizando un operativo de seguridad en la zona, durante la madrugada de este sábado 17 de octubre de 2026. Captura de pantalla

Policía Nacional investiga el hecho

La Policía Nacional abrió una investigación interna tras la fallecimiento de un ciudadano en Portoviejo, registrada la madrugada del 17 de octubre , ante la presunta implicación de uniformados en el hecho.

A través de un comunicado oficial, la institución aseguró que la Dinased y la Fiscalía realizan las pericias necesarias para aclarar las responsabilidades , garantizando transparencia e imparcialidad en el proceso.