Víctima hallada desmembrada en Posorja, sería oriunda de Jaramijó, Manabí

Hombre hallado desmembrado en Posorja durante operativo militar sería oriundo de Jaramijó, Manabí.

Nuevos detalles se revelan tras el operativo militar ejecutado la noche del 16 de octubre en Posorja , provincia del Guayas.

La persona asesinada y hallada desmembrada en la zona agreste del Barrio Quito era un ciudadano manabita , oriundo del cantón Jaramijó.

Incursión armada en "la cocina"

El Bloque de Seguridad descubrió en el sitio a cinco antisociales en plena eliminación de evidencias criminales.

Los sujetos intentaban incinerar vehículos y mutilar el cuerpo cuando fueron neutralizados tras un cruce de disparos.

Militares capturan a cinco presuntos integrantes de 'Los Lobos' mientras desmembraban un cadáver e incineraban vehículos en Posorja la noche de este viernes 16 de octubre de 2026. Ministerio de Defensa

Los aprehendidos pertenecerían a las facciones 'Calle 13' y 'Los Fuider', disidentes de la banda criminal 'Los Lobos'.

Consternación en Manabí y pericias forenses

El hallazgo generó gran conmoción en el cantón Jaramijó, de donde era nativo el ciudadano, de acuerdo con el reporte de medios locales en Manabí.

Las autoridades de Medicina Legal realizan los exámenes forenses para confirmar la identidad oficial de la víctima, por lo que aún no se ha hecho público su nombre.

Mientras tanto, los cinco detenidos quedaron bajo órdenes de la Fiscalía de ser procesados por asesinato y terrorismo .