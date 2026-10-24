Guayaquil: Juez deja en libertad a sospechoso de robo retenido por su víctima en Vernaza Norte

La víctima lo persiguió y retuvo en la calle, con ayuda de otras personas

El juez Glen Marcos Bodero dispuso la libertad de Ángel Gabriel Ch. C., de 25 años, procesado por el presunto delito de robo en el sector de Vernaza Norte, en Guayaquil.

En la audiencia de flagrancia del viernes 23 de octubre de 2026, ordenó como medidas alternativas la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse todos los miércoles ante la Fiscalía.

Así ocurrió el intento de robo en Vernaza Norte

El hecho ocurrió la mañana del jueves 22 de octubre, en el tercer callejón 14 A y la avenida Gustavo Illingworth Baquerizo, detrás del Mall del Sol.

Según la denuncia presentada en la Fiscalía, el trabajador esperaba a un compañero que instalaba un dispositivo GPS en su motocicleta cuando dos personas llegaron en una moto y una de ellas le exigió el celular y las llaves.

¡Un verdadero héroe sin capa! 💥🏆 ​¡Pídanle una Bota de Oro y una botella de Johnnie Walker Blue Label. ​En el sector de Vernaza Norte, delincuentes fuertemente armados en moto intentaron asaltarlo. Sin embargo, reaccionó al instante, no necesitó ayuda de nadie y logró neutralizar a uno de los hampones, dándole una paliza inolvidable! 🥊🔥 ​Un aplauso y total reconocimiento para este valiente ciudadano! 👏 — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) October 23, 2026

De acuerdo con el relato de la víctima, el conductor de la motocicleta se alejó del lugar, mientras el otro hombre permaneció en el sitio.

Tras la intervención de un guardia, el teléfono fue lanzado hacia la vereda y recogido por personas que se encontraban cerca, quienes lo entregaron a un compañero del trabajador.

Videos difundidos en redes sociales muestran al trabajador forcejeando con el sospechoso y reteniéndolo en el suelo durante varios minutos.

La Policía Nacional llegó al lugar tras una alerta del ECU 911 y encontró a un grupo de ciudadanos que mantenía retenido al hombre.

La víctima lo reconoció y entregó grabaciones de cámaras de seguridad a los agentes.

Durante la audiencia, el fiscal solicitó la prisión preventiva para el acusado. La defensa cuestionó los elementos presentados y sostuvo que la prisión preventiva debía ser utilizada como último recurso.

El juez declaró legal la detención y dio paso al proceso penal por el presunto delito de robo, pero dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva.

Además, ordenó medidas de protección y una boleta de auxilio para la víctima. La instrucción fiscal tendrá una duración de hasta 30 días.