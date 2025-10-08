Manabí: desmantelan una banda que usaba prendas similares a las de la Policía para robar

Los objetos encontrados en el operativo policial en Manabí este miércoles 8 de octubre.

La Policía Nacional realizó un operativo este miércoles 8 de octubre del 2025 en Portoviejo. Siete personas fueron detenidas tras una serie de allanamientos. Las detenciones se produjeron luego de un robo registrado en la madrugada.

Un grupo de delincuentes, disfrazados con prendas similares a las usadas por agentes de la Policía Judicial y la Unidad Antinarcóticos entraron a una vivienda.

En ese inmueble se sustrajeron dinero, joyas, un vehículo y equipos electrónicos de un inmueble. El jefe de la Policía Judicial, Carlos Endara, confirmó que los aprehendidos, formarían parte de una estructura crimina.

Esta banda delincuencial tendría vínculos con al menos siete robos similares en Portoviejo y sus alrededores en los últimos meses. Entre las personas aprehendidas está la esposa de uno de los cinco hombres detenidos y un menor de edad.

Las autoridades recuperaron droga, armas de corto y largo alcance, municiones, joyas, motocicletas, celulares durante el allanamiento. También se recuperó una pistola Glock robada a un policía, en Quito, en marzo pasado.

Además, se halló una caja fuerte sustraída en un robo anterior. Endara explicó que la banda operaba desde varias viviendas: una para reuniones, otra para ocultar armas, una tercera para guardar objetos robados y una más como centro de operaciones.

“Esperamos dar con al menos dos integrantes más de esta estructura criminal en los próximos allanamientos”, afirmó el oficial. Él instó a las víctimas de la banda a presentar denuncias para fortalecer los elementos de convicción ante la justicia. Las autoridades destacaron la planificación de los delincuentes, quienes utilizaban uniformes y tácticas que simulaban operativos policiales para cometer los robos.