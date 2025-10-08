Conmoción en Manta por muerte de un profesor, tras ataque de un estudiante con un vidrio

La Policía Nacional intervino en el colegio donde ocurrió la agresión a un docente.

El docente Miguel Ángel C., de 30 años, falleció la madrugada de este miércoles 8 de octubre en el hospital del Seguro Social en Manta. Esto tras ser atacado con un fragmento de vidrio, por un estudiante, de 16 años. El incidente ha causado conmoción en Manabí.

El hecho ocurrió la mañana del martes 7 de octubre en una unidad educativa de la ciudadela La Aurora, en la ciudad de Manta, según testigos. De acuerdo al primer informe de las autoridades, el docente intentó intervenir en un altercado.

El incidente comenzó cuando el estudiante, de segundo de bachillerato, intentó agredir a una docente. Miguel Ángel C., del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), intervino para protegerla. Testigos relataron que el adolescente rompió un cuadro informativo y utilizó un pedazo de vidrio para herir al docente.

Tras el hecho, la Policía Nacional ejecutó un operativo en los alrededores del plantel y en el domicilio del presunto agresor. Allí, según el reporte policial, hallaron prendas con manchas de sangre. El fragmento de vidrio utilizado en el ataque lo encontraron en el colegio. La Policía lo levantó como evidencia dentro de la cadena de custodia.

Las autoridades continúan la búsqueda del estudiante, quien permanece prófugo. La Coordinación Zonal 4 del Ministerio de Educación activó los protocolos del Plan de Seguridad Educativa Zonal en coordinación con la Policía Nacional. El ECU 911 y el equipo distrital de Gestión de Riesgos. Según el reporte oficial, el estudiante habría actuado bajo un “episodio de alteración emocional”.