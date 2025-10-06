Tribunal de Manabí ordenó el traslado a Ibarra de los detenidos en Otavalo en el paro nacional

Colectivos realizaron un plantón en la Fiscalí General del Estado para exigir la libertad de lpos detenidos en Otavalo.

Un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí aceptó parcialmente el habeas corpus correctivo a favor de 10 de 12 presos en Otavalo durante el paro nacional.

La decisión fue tomada este lunes 6 de octubre de 2025, e incluye la orden de trasladar inmediatamente a los 10 detenidos a la cárcel de Ibarra, provincia de Imbabura.

Los Magistrados añadieron que los informes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) no justificaron el traslado de los detenidos fuera de su provincia.

El Tribunal concluyó que existió vulneración de los derechos de los detenidos al alejarlos de su entorno social y cultural.

Según el abogado de los acusados de terrorismo, Mario Ruiz Jácome, los jueces reconocieron que su traslado fue ilegítimo y arbitrario.

El Tribunal avaló el traslado de los detenidos desde la cárcel de El Rodeo, en Manabí.

El 30 de septiembre tres de los 10 detenidos favorecidos ocn el habeas corpus correctivo ya fueron trasladados a la cárcel

Otros tres detenidos pidieron la libertad alegando una discapacidad, pero no entregaron documentación que respalde su condición por lo que el Tribunal negó el pedido.

Los comuneros fueron detenidos en medio de las protestas en Otavalo el 22 de septiembre de 2025. Todos han sido acusados del delito de terrorismo, por el que se los puede condenar hasta a 30 años de cárcel.