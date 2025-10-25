¡Conmoción en Manabí! Masacre en una gallera de Rocafuerte este sábado 25 de octubre

Una masacre en una gallera de Rocafuerte se registró la tarde de este sábado 25 de octubre.

¡Conmoción en Manabí! Una masacre se registró en una gallera de Rocafuerte la tarde de este sábado 25 de octubre de 2025.

La Policía acudió al lugar para asegurar la escena y un equipo de Medicina Legal levantó los cadáveres en medio del dolor y lamentos de los familiares de los fallecidos.

De acuerdo con el reporte de medios locales, al menos ocho personas fallecieron producto de disparos de hombres armados que irrumpieron en la gallera.

El ataque se registró en horas de la tarde. Varios de los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos en las calles aledañas de El Cerrito.

Los atacantes llegaron en un vehículo gris y dispararon contra los presentes, según testigos indicaron a medios locales.

Las autoridades no han detallado el número de heridos en el ataque y aún se indaga en las causas de esta nueva masacre en una de las provincias más violentas de Ecuador.