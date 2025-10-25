Conmoción en Santo Domingo por otro ataque armado que deja cinco fallecidos en un billar

La Gobernación informó que se realizan operativos en la ciudad en medio de la tensión.

Otro ataque armado se registró dentro de un billar ubicado en la avenida Abraham Calazacón, en Santo Domingo de los Tsáchilas. El hecho violento ocurrió la noche del viernes, 24 de octubre, según un reporte de la Policía Subzona 23 y dejó cinco fallecidos y una persona herida.

De acuerdo a las primeras investigaciones policiales, tres de las víctimas fueron identificados y registrarían antecedentes penales. Según las versiones preliminares, tres sujetos llegaron al lugar a bordo de una camioneta color blanco, con vidrios polarizados y sin placas.

El ataque se habría cometido con armas largas tipo fusil. Los armados irrumpieron dos locales del sector en busca de sus víctimas, en medio de ráfagas de disparos que asustaron a quienes se encontraban por el sitio de la balacera. Fueron minutos de terror y pánico.

El hecho ocurrió a pesar de que el Bloque de Seguridad ejecuta operativos en espacios públicos. Policías y militares alertados del incidente cerca de la terminal terrestre de Santo Domingo. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue.

La Policía ejecutó allanamientos en varios sitios periféricos de la ciudad para ubicar a los involucrados de este nuevo hecho violento. Este nuevo ataque estaría ligado a una presunta disputa por territorio delincuencial.

Esta es la tercera masacre en billares de Santo Domingo en los últimos tres meses. El 17 de agosto en la avenida Abraham Calazacón y el 13 de septiembre en la cooperativa de vivienda Cristo Vive también se registraron masacres.