Conmoción en Loja; dos hombres armados atacaron a una adulta mayor cuando sacaba la basura

El ataque armado contra la adulta mayor fue captado por cámaras de seguridad.

Loja se encuentra conmocionada por el atroz crimen de una adulta mayor este jueves 23 de octubre del 2025. Armados dispararon por múltiples ocasiones contra la mujer cuando sacaba la basura.

El hecho violento ocurrió a las 07:00 en el barrio Pío Jaramillo en Loja. Todo fue captado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa a dos hombres encapuchados y armados, que se movilizaban en una moto, acercarse a la víctima de 67 años.

La mujer tenía en sus manos una funda de basura. Tras recibir el primer impacto, cayó al suelo y los atacantes continuaron disparando por al menos diez ocasiones.

Los vecinos alertaron al ECU 911 sobre las detonaciones. De inmediato, la Policía y la Fiscalía acudieron al lugar para recopilar indicios y levantar el cuerpo de la víctima.

Luis Merino, jefe de Criminalística de Loja, detalló que en el lugar se encontraron 10 indicios balísticos y que, por el momento, se desconocen los motivos de este crimen.

Como parte de las investigaciones se analizan las cámaras de seguridad y los teléfonos de la víctima serán sometidos a pericias.

En medio de la conmoción, el hijo de la víctima dijo que desconoce los motivos del ataque. Además describió a su madre como una persona reservada, de carácter tranquilo y que no solía compartir sus preocupaciones o problemas personales.