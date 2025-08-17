Masacre en zona rosa de Santo Domingo deja siete personas muertas este domingo 17

Masacre en billar de la zona rosa de Santo Domingo dejó siete muertos.

Un nuevo hecho de sangre enluta a varias familias. La madrugada de este domingo 17 de agosto del 2025 un ataque armado se registró en Santo Domingo de los Tsáchilas.

El hecho violento habría ocurrido cerca de las 02:00 en la zona rosa del cantón, donde hombres armados abrieron fuego contra quienes se encontraban en un billar del sector.

El ataque se habría registrado en la av. Abraham Calazacón, entre las avenidas Tsáchila y Héctor Aguavil. Según información preliminar la masacre dejó siete víctimas mortales.

Hasta el momento, según los primeros reportes policiales se ha logrado identificar a tres de los fallecidos de la masacre: Crucelio Quitero Caicedo, de 44 años; Nitto Faust Gómez Guayasami, de 51 años; y Edgar Wilfrido Quiroz Alcívar, conocido como “Rasta”, de 29 años.

La Policía Nacional señaló que aún recopila información del hecho con revisión de las cámaras de seguridad del sector para entregar más detalles oficiales.