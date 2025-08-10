Masacre en una discoteca de Santa Lucía deja seis víctimas este domingo 10 de agosto

Hombres armados dispararon contra un grupo de personas a las afueras de una discoteca en Santa Lucía.

Un nuevo hecho violento se registró en la provincia de Guayas la madrugada de este domingo 9 de agosto del 2025. Al menos seis personas murieron durante un ataque armado en los exteriores de una discoteca al norte del cantón Santa Lucía.

De forma preliminar se conoce que las personas se encontraban en los exteriores del establecimiento libando cuando fueron atacados por hombres armados. Llegaron a bordo de dos vehículos y utilizaron armas largas para disparar.

Los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos en la calle y la acera, según se observa en videos que circulan en redes sociales. Mientras que otros corrieron para resguardarse de las balas.

Entre las víctimas está el fallecimiento de Jorge Luis Urquizo Ferruzola, hermano del actual alcalde de este cantón del Guayas.

Agentes de la Unidad de Muertes Violentas y Desaparecidos (Dinased) de Salitre y de Criminalística continúan levantando indicios en la escena del crimen.

Otro grupo de uniformados trasladó los cadáveres a la morgue de Daule para las respectivas autopsias de ley. Se espera el pronunciamiento de la Policía Nacional en este caso.